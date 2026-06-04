Ветврач Шеляков: обрызгивание хомяков из пульверизатора летом грозит им пневмонией

Прогулки по раскаленному асфальту могут привести к ожогам лап у домашних животных, предупредили эксперты. Какие еще опасности поджидают питомцев летом – в материале Москвы 24.

Ожоги и перегрев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прогулки по горячему асфальту в жаркую погоду способны привести к ожогам подушечек лап у домашних питомцев. Об этом ТАСС рассказала руководитель общественного движения "Дай лапу" и проекта "ХочуСобаку.РФ" Александра Нуриева.

В таких условиях она посоветовала во время прогулок с животными передвигаться по грунту и газонам, поскольку горячее покрытие моментально вызывает глубокие травмы.

Также эксперт пояснила, что жара создает серьезную нагрузку на организм питомца, с которой ему трудно справляться самостоятельно. При этом основной механизм терморегуляции у животных – учащенное поверхностное дыхание с открытой пастью: охлаждение происходит за счет испарения влаги со слизистых оболочки дыхательных путей и языка.





Александра Нуриева рассказала руководитель общественного движения "Дай лапу" и проекта "ХочуСобаку.РФ" Этот процесс требует высоких энергозатрат и значительно уступает по эффективности потоотделению человека. Шерстный покров защищает кожу от прямых ультрафиолетовых лучей, но при нарушении теплообмена начинает работать как термос, ускоряя внутренний перегрев.

Нуриева добавила, что значительно повышает риск теплового удара обезвоживание, поэтому важно следить, чтобы у питомца всегда была вода. Дома стоит расставить дополнительные миски и менять жидкость не реже двух-трех раз в день с тщательным мытьем емкости, так как в тепле бактерии размножаются очень быстро. Для лучшего охлаждения можно добавлять кубики льда, подчеркнула эксперт.

По ее словам, категорически нельзя позволять животному пить из фонтанов, луж или стоячих водоемов – это грозит тяжелыми инфекционными заболеваниями. Также нельзя оставлять животных в закрытой машине: при температуре воздуха даже в плюс 25 градусов салон автомобиля нагревается до критических значений за 10–15 минут в тени и с приоткрытыми окнами. Это увеличивает риски быстрого теплового удара с высокой вероятностью летального исхода, подчеркнула она.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил Москве 24, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидается жаркая погода благодаря теплому воздуху с запада. В пятницу, 5 июня, воздух прогреется до плюс 25, при этом вероятны кратковременные ливни и грозы. Однако 6 и 7 июня температура может достигнуть 27 градусов тепла, а к 10-му числу – плюс 30.

В целом же лето 2026 года в столице будет в среднем теплее нормы, но с перепадами температур, спрогнозировала старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Железнова.

Убийственные солнечные лучи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Признаки перегрева – солнечного и теплового удара – у собаки имеют практически идентичную клиническую картину, обратил внимание в беседе с Москвой 24 врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

"Первая фаза: заторможенность, пошатывание, остекленелый взгляд. Животное становится горячим на ощупь, дыхание горячее, слизистые оболочки красные, может быть слюнотечение", – отметил он.

При дальнейшем ухудшении у питомца идет побледнение слизистых, обморок и невозможность самостоятельно передвигаться. При совокупности факторов в виде жары, солнца и интенсивной ходьбы симптомы могут нарастать очень быстро, предупредил эксперт.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории В этом случае надо немедленно увести собаку в тень, прекратить движение, обмахать веером, смочить лоб, подмышечные впадины, ушки и наблюдать. Если симптомы быстро не отступают, нужно бегом отправиться в ветеринарную клинику, потому что такие же первичные симптомы могут быть, например, при отравлении – догхантеры раскидывают отраву.

Все животные по-разному переносят жару, отметил ветеринар. Наиболее тяжело – брахицефальные породы собак: плоскомордные, у которых и так бывают проблемы с дыханием, а летом воздух разреженный, содержит мало кислорода и много пыли. Также тяжело переносят жару мелкие породы собак, потому что маленькое тело перегреть легче, чем большое.

"Чтобы снизить вероятность таких ситуаций, стоит скорректировать время прогулок: идти можно рано утром или поздно вечером, исключая тепловое излучение. Стоит взять с собой достаточное количество питьевой воды и избегать слишком энергичных игр, которые ведут к перегреву. Если это большая собака, тем более темной масти, которая лучше ловит лучи, далеко от дома отходить не стоит", – пояснил он.

Кроме того, если у собаки произошел перегрев, окунать животное сразу в холодную воду очень опасно. Это большая нагрузка: может быть остановка сердца или отек легких. Когда перегрева нет и животное само любит купаться, вреда не будет. Также если собака не любит воду, специально впихивать ее для охлаждения не надо: резкий перепад температуры и эмоциональная нагрузка только навредят, сказал Шеляков.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории Важно помнить, что многие люди, напуганные догхантерами, выгуливают собак в намордниках, иногда в герметичных кожаных, чтобы собака ничего не могла подобрать. Это может сыграть роковую роль в перегреве, потому что собака не способна открыть рот, чтобы охладиться.

Кроме того, в закрытом наморднике пес начинает глотать углекислоту и его может стошнить, а это в свою очередь способно привести к захлебыванию, добавил Шеляков.

Прокомментировал эксперт и появление на маркетплейсах специальных охлаждающих ковриков и лежанок. По его словам, вопрос об их пользе дискуссионный.

"С одной стороны, если гулять в поле, где почва горячая, охлаждающий коврик может сыграть положительную роль. С другой, их использование нередко заканчивается циститами, так как быстро приводит к переохлаждению внутренних органов. Пользоваться ими надо с осторожностью, через дополнительную ткань и без резкого перепада температур", – добавил ветеринар.

Что касается других животных, кошки в основном живут дома, поэтому нужно предоставить им возможность свободно перемещаться по всем комнатам.

"Кошка сама найдет себе прохладное место: из-за инженерных особенностей многоквартирных домов самое холодное место – туалет и ванная, она уйдет туда и ляжет на кафель. В каждой комнате должен быть доступ к чистой питьевой воде", – объяснил Шеляков.

Главное – не открывать окна, если они не оборудованы специальными устройствами, потому что с большой долей вероятности кошка может упасть, отметил эксперт.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории Некоторые хозяева рекомендуют протирать животным ушки и лапки прохладной мокрой тряпкой. Это можно делать, но только не все тело и не ледяной водой. Окатывать животное или поливать не надо.

Также стоит помнить, что у животных нет потовых желез на всем теле, кроме лапок. Если помещать их в герметичную среду, например в специальные тапочки, они вспотеют, начнут натирать и доставлять боль. Горячая разбухшая кожа более склонна к травмам, объяснил врач.

"Для грызунов – морских свинок, крыс, мышей, хомяков – а также для попугаев надо предусмотреть место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Под палящим солнцем происходит быстрый перегрев маленького организма, что чревато гибелью животного. Поэтому клетку надо переместить туда, куда явно не могут дотянуться лучи из окон. В крайнем случае следует зашторить окна достаточно плотно", – уточнил Шеляков.

Кроме того, крысы и хомяки очень склонны к простуде. Если кто-то решит обрызгать их из пульверизатора, чтобы им стало прохладнее, это может привести к пневмонии, резюмировал ветврач.

