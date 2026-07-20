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00:42

Политика

Россия готова предоставить площадку для арабо-иранского диалога

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия выразила готовность выступить посредником в урегулировании противоречий на Ближнем Востоке и предложила свою территорию для прямых переговоров между Ираном и арабскими государствами. С таким заявлением в интервью газете "Известия" выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

По его словам, российская сторона открыта к содействию в нормализации диалога как на ирано-американском треке, так и в отношениях Тегерана с арабским миром.

Дипломат подчеркнул, что РФ готова организовать переговорную площадку, однако не планирует навязывать свои услуги, дожидаясь инициативы от самих участников потенциальных консультаций.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану, после чего тот атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя время стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля американские силы вновь ударили по Исламской Республике. Удар стал ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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