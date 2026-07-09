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09 июля, 06:57

Политика

ВС США заявили о ликвидации около 90 иранских военных объектов

Фото: depositphotos/Lindasj2

Американские военные в ночь на четверг, 9 июля, атаковали около 90 объектов на территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Согласно заявлению ведомства, целями ударов стали иранские системы противовоздушной обороны, средства наблюдения за побережьем, склады ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Также США заявили о поражении объектов военно-морских сил и логистической инфраструктуры, расположенной вдоль побережья Ирана.

Серия новых ударов по территории Исламской республики со стороны американских военных началась в ночь на среду, 8 июля. Центральное командование ВС США объяснило эти действия ответом на угрозы коммерческому судоходству в Ормузском проливе, якобы исходившие от Ирана.

В свою очередь, иранские военные заявили о нанесении ответных ударов по американским базам в Бахрейне и Кувейте. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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