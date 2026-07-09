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01:26

Общество

Уровень потребления алкоголя в РФ упал до рекордных значений за 30 лет

Фото: depositphotos/Di-Studio

В июне 2026 года потребление алкоголя в России достигло рекордно низких значений, сопоставимых лишь с уровнем 1997–1998 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

За последние 12 месяцев показатель составил 7,62 литра на душу населения. С начала года россияне сократили употребление алкоголя на 0,44 литра. До этого столь низкий объем фиксировался только в кризисные 1997–1998 годы – тогда он держался на отметке 7,6 литра на человека.

Наименьший уровень традиционно зафиксирован в республиках Северного Кавказа. Абсолютным лидером по трезвости стала Чечня – 0,02 литра на человека. Далее следуют Ингушетия (0,62 литра), Дагестан (0,9 литра), Кабардино-Балкария (2,09 литра) и Карачаево-Черкесия (2,69 литра).

Также в Москве – 4,6 литра, в Санкт-Петербурге – 5,96 литра. Для сравнения, в Новосибирской области выпили 7,7 литра, в Татарстане – 9,47 литра, а в Свердловской области – 9,98 литра на человека.

Ранее сообщалось, что натуральные продажи меда в российской рознице в период с января по май 2026 года снизились на 7–8% по сравнению с прошлым годом. При этом это уже второй неудачный для меда год подряд. В 2025 году продажи меда в РФ падали на 10% в натуральном выражении.

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