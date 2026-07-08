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08 июля, 20:27

Культура

"Фиеста Петра Кончаловского" пройдет в Музее МХАТ

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Выставка "Фиеста Петра Кончаловского" откроется в Музее МХАТ 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения художника Петра Кончаловского и будет работать до 6 сентября.

Художник обратился к театру еще в 1904 году во время учебы в Петербургской академии художеств, начав свое творчество с оформления студенческих и любительских постановок.

"В 1905-м он получил свой первый крупный заказ: оформить в Частной опере Зимина оперы "Мюгетт" Эдмона Мисса и "Ураган" Альфреда Брюно. <...> Оформил в том же театре Зимина оперу Артура Рубинштейна "Купец Калашников", "Дон Жуана" Моцарта, а еще годы спустя работал со МХАТ и Большим театром", – говорится в сообщении.

Как отметили в музее, в жизни и творчестве Кончаловского Испания занимает особое место. В 1910 году он посетил Мадрид, Севилью, Толедо и другие города. Результатом стала "испанская" серия работ: "Бой быков", "Испанская комната", "Матадор Мануэль Гарта" и других.

Ранее "Мосбилет" предложил посетить квартиру Михаила Булгакова на Большой Пироговской улице. Это одно из литературных мест Москвы, где сохранилась атмосфера жизни писателя. Пространство передали Музею Михаила Булгакова в 2016 году. В декабре 2021-го оно открылось уже в обновленном формате.

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