Ветеринар Земская: лилии и рододендрон смертельно опасны для питомцев на даче

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Лилии и рододендрон смертельно опасны для здоровья домашних животных во время отдыха на даче. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал News.ru, что сок борщевика представляет серьезную угрозу для зрения животных. Под воздействием ультрафиолета он способен вызвать фотокератит, из-за которого звери рискуют ослепнуть.

Земская отметила, что за городом не меньшую опасность для питомцев представляют все виды лилий – они поражают почки.





Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Особенно такие растения опасны для кошек. Даже если они слижут пыльцу с лап, шерсти, пальцев владельца, это может привести к острой почечной недостаточности. При этом питомцы, у которых уже есть проблемы с почками, а также ослабленные, пожилые и имеющие хронические заболевания рискуют умереть.

Также в саду, где может гулять питомец, нельзя сажать азалии и рододендрон. У них мясистые листья, которые животные не против попробовать. Однако употребление даже небольшого количества способно вызвать остановку сердца или паралич у кошки или собаки, подчеркнула Земская.

"Не менее опасны и луковицы нарциссов и тюльпанов. Если питомец их съест, может последовать поражение центральной нервной системы. В зоне риска оказываются все норные породы собак типа таксы, бордер-терьера, а также щенки и котята, так как они любят раскапывать клумбы", – пояснила ветеринар.

При этом, если питомец попробовал что-то из вышеперечисленных растений, ни в коем случае нельзя пытаться вызывать у него рвоту: токсичный сок может повторно обжечь пищевод.

"Необходимо аккуратно вытащить все остатки растения из пасти, промыть ее водой комнатной температуры и отправиться на осмотр к ветеринару. Если последней возможности нет, стоит продолжить внимательно наблюдать за состоянием животного", – порекомендовала эксперт.

Любой тревожный сигнал – внезапно начавшаяся диарея, рвота, пена изо рта, слюнотечение, какое-либо покраснение, отек языка, шаткость походки, дрожь, судороги – требует незамедлительного обращения к специалисту, заключила Земская.

Ранее ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина рассказала, как отучить питомца раскапывать огород. Например, можно разложить вокруг грядки или в ее центре корки лимона или апельсина, запах которого многие животные не любят.