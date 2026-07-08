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08 июля, 17:54

Политика

В Москве арестовали главу запрещенной организации "Граждане СССР" Корякина

Фото: МАХ/Mash

Руководитель организации "Граждане СССР" (признана экстремистской и запрещена в РФ) Владимир Корякин отправлен в СИЗО по решению Останкинского суда Москвы. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Корякин обвиняется по статье УК РФ "Участие в деятельности запрещенного в России экстремистского движения".

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корякина В. С. удовлетворено", – указано в базе.

Там также уточняется, что решение об избрании меры пресечения обжаловали.

Движение "Граждане СССР" продвигает идеологию, которая заключается в отрицании легитимности РФ как государства. Члены организации верят, что РСФСР и СССР все еще существуют де-юре как государственные образования.

В связи с этим они отказываются от российских документов и издают "советские". Кроме того, участники движения не хотят соблюдать законы России по идейным соображениям.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что подростки в стране стали в два раза больше совершать преступления экстремистской и террористической направленности. По его словам, детская преступность "молодеет".

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