Движение "Мемориал" и его 30 структур внесли в перечень экстремистских организаций

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Международное движение "Мемориал" (включено в реестр иностранных агентов) и его 30 структур внесены в перечень экстремистских организаций и запрещены в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Речь идет об антидискриминационном центре "Мемориал", "Мемориал Медиа", Фонде Иофе и других.

Согласно российским законам, попавшим в реестр Росфинмониторинга запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Ранее в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга включили религиозного деятеля Юрия Сипко. Информации о причинах его признания террористом и экстремистом на сайте ведомства не указывалась.

До этого Минюст России внес в перечень экстремистских материалов книгу "Как убить дракона?" авторства экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом следует из соответствующего списка министерства.

