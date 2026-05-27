27 мая, 11:51

Политика

Суд в Москве заочно арестовал политолога Снеговую по делу о фейках о ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Мария Снеговая" (Мария Снеговая признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Савеловский суд Москвы заочно арестовал политолога Марию Снеговую (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Двухмесячный арест начнет исчисляться с момента фактического задержания Снеговой, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента передачи правоохранительным органам.

Снеговая обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Ранее МВД объявило ее в розыск.

Кроме того, с ноября 2023 года политолог находится в реестре иностранных агентов. Такое решение Минюст мотивировал тем, что Снеговая выступала против СВО на Украине.

