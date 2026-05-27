27 мая, 16:25

Безопасность

Эксперты "Перезвони сам" предостерегли от мошеннических схем с картой москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Горожане могут столкнуться с мошенническими схемами, связанными с картой москвича. Об этом предупредили эксперты проекта "Перезвони сам", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Злоумышленники в своих целях могут использовать данные, указанные на карте москвича, – полное имя владельца и фотографию. Данная информация сегодня подтверждает право на льготу около 5 миллионов человек.

Мошенники могут связаться с жертвой и предложить заменить карту, поскольку ее срок действия якобы истек и она скоро будет заблокирована. Также они могут потребовать назвать код из СМС, чтобы "разблокировать карту" или "активировать бесплатный проезд".

Помимо этого, человек может получить рассылку от имени официального портала mos.ru с фишинговыми ссылками, по которым нужно перейти, чтобы пополнить карту и сохранить льготный проезд.

На самом деле злоумышленники пытаются получить доступ к банковским приложениям или аккаунтам на различных ресурсах, украсть данные пользователя и пароли.

Эксперты советуют не переходить по неизвестным ссылкам, лучше самостоятельно проверить статус карты на портале mos.ru или по телефону техподдержки 8 (495) 539⁠-55⁠-55. Кроме того, следует не передавать карту другим людям, а хранить ее нужно в надежном месте.

"А в случае потери карты необходимо подать онлайн-заявление на mos.ru на ее замену, указав причину "Утеря карты". По сложным вопросам также можно обратиться в личных сообщениях официальной группы в социальной сети "ВКонтакте", – подчеркнула руководитель проекта "Карта москвича" Олеся Кузьмина.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с быстрым заработком в мобильных играх. При этом она направлена не только на детей, но и на взрослых. Жертва может потерять финансы и даже лишиться доступа к аккаунту на "Госуслугах". Поэтому рекомендуется не поддаваться на "щедрые" обещания быстрого заработка в интернете.

В свою очередь, в МВД обращали внимание на то, что самые популярные иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), способны тайно собирать данные о действиях пользователей. Критические уязвимости позволяют злоумышленникам удаленно получать доступ к мобильному устройству жертвы.

