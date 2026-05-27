Суд ЕС зарегистрировал второй иск Полины Гагариной об отмене санкций

Общий суд Евросоюза зарегистрировал второй иск российской певицы Полины Гагариной с требованием отменить введенные против нее персональные санкции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные судебной базы.

Согласно карточке дела, зарегистрированного под номером T-314/26 "Гагарина против Совета ЕС", иск был подан 25 мая. Подробности требований и аргументов сторон пока не опубликованы.

В настоящее время дело находится в статусе "на рассмотрении". Это уже второй иск певицы о снятии санкций.

Евросоюз ввел санкции против Гагариной в июне 2024 года. В списке также оказались и другие представители российского шоу-бизнеса, в том числе певец Shaman (Ярослав Дронов) и актер Иван Охлобыстин.

В документе отмечалось, что Гагарина участвовала в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав России. Таким образом певица могла получить значительные доходы "благодаря участию в пропагандистских мероприятиях и программах, финансируемых государством".

После введения ограничений певица оспорила санкции в Европейском суде.