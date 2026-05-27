Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 18:52

Происшествия

Открытое горение на складе с мебелью в Долгопрудном ликвидировано

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Открытое горение на складе с мебелью в подмосковном Долгопрудном ликвидировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Прокуратура региона, в свою очередь, контролирует установление причин пожара. Они будут понятны по итогам пожарно-технической экспертизы.

Несмотря на возгорание и задымление находящийся рядом аэропорт Шереметьево продолжил работу в штатном режиме. Как указали в пресс-службе воздушной гавани, обеспечивается бесперебойное выполнение суточного плана полетов, обслуживание идет в штатном режиме согласно регламентам.

Пожар произошел на мебельном складе на Новом шоссе в микрорайоне Павельцево 27 мая. Площадь возгорания достигла 4,7 тысячи квадратных метров. В тушении принимали участие 45 человек и 14 единиц техники. До прибытия пожарных из здания эвакуировали 20 человек.

В тушении пожара в Долгопрудном задействовали 14 единиц техники и более 40 человек

Читайте также


происшествияпожар

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика