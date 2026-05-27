Открытое горение на складе с мебелью в Долгопрудном ликвидировано

Открытое горение на складе с мебелью в подмосковном Долгопрудном ликвидировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Прокуратура региона, в свою очередь, контролирует установление причин пожара. Они будут понятны по итогам пожарно-технической экспертизы.

Несмотря на возгорание и задымление находящийся рядом аэропорт Шереметьево продолжил работу в штатном режиме. Как указали в пресс-службе воздушной гавани, обеспечивается бесперебойное выполнение суточного плана полетов, обслуживание идет в штатном режиме согласно регламентам.

Пожар произошел на мебельном складе на Новом шоссе в микрорайоне Павельцево 27 мая. Площадь возгорания достигла 4,7 тысячи квадратных метров. В тушении принимали участие 45 человек и 14 единиц техники. До прибытия пожарных из здания эвакуировали 20 человек.

