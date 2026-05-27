Пожар произошел на мебельном складе в Долгопрудном

Пожар произошел на мебельном складе в подмосковном Долгопрудном. Его площадь составляет 4,7 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

К настоящему моменту возгорание по адресу микрорайон Павельцево, Новое шоссе, дом 56в локализовано. К тушению привлекли 45 человек и 14 единиц техники.

Как уточнили в ГКУ "Мособлпожспас", до прибытия пожарных подразделений из горящего здания были эвакуированы 20 человек.

Ранее в Долгопрудном загорелся ангар. Огонь вспыхнул по адресу проезд Строителей, дом 3. Сперва его площадь составляла 600 квадратных метров. Однако позже она увеличилась до 1 600.

Кроме того, огонь перешел на соседнее строение. Его быстрому распространению способствовала высокая пожарная нагрузка внутри ангара.

Спустя время огонь удалось локализовать, а затем потушить. В ликвидации были задействованы более 70 сотрудников пожарной службы и 22 единицы техники.

