Пашинян заявил, что Армении не страшны высокие цены на сырье на фоне проблем с ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сограждан не опасаться высоких цен на сырье на фоне осложнения отношений с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом он заявил на встрече с избирателями.

"Нелогично угрожать Армении, скажем, высокими ценами, потому что на эту угрозу есть ответ: у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось нам дорогим", – заявил он.

Пашинян также подчеркнул, что республика теперь сама способна выстроить собственное благосостояние, и привел в пример военно-промышленный комплекс. По его словам, Армения на данный момент продает оружие развитым странам.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Армения не сможет одновременно состоять в Европейском союзе (ЕС) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

По его словам, Москва выступает за ясность в отношении курса Еревана, но конкретики пока нет. Он также отметил, что обещание членства в ЕС является популистским лозунгом, которым Армению пытаются заманить в западный лагерь, как ранее Украину и Молдавию.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин предупреждал, что выход из ЕАЭС ударит по экономике Армении. Он обратил внимание, что за 10 лет членства ВВП республики вырос в 2,5 раза, а страна получила доступ к общему рынку и льготным энергоресурсам.

Пашинян, в свою очередь, указывал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС внезапно, и добавил, что этот шаг будет спланированным, но пока страна не обсуждает возможный выход.