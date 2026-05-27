Два человека погибли при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Мужчина и женщина погибли при атаке украинского дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

В результате ЧП автомобиль был сильно поврежден. Также посечено остекление расположенного рядом коммерческого объекта.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ракетами атаковали Таганрог. Две женщины получили травмы, их госпитализировали. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, из-за удара загорелись несколько автомобилей. Также оказалась повреждена котельная МУП "Городское хозяйство" на улице Циолковского, в результате чего некоторые жители временно остались без горячей воды. В связи с атакой в городе ввели локальный режим ЧС.

