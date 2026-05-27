Одна из двух пострадавших в Таганроге находится в тяжелом состоянии

Одна из двух женщин, пострадавших в результате ракетной атаки на Таганрог, находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в MAX.

Глава региона подчеркнул, ей окажут всю необходимую помощь.

Также Слюсарь выразил сочувствие пострадавшим. Он добавил, что врачи в настоящее время делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья.

О ракетной атаке на Таганрог стало известно утром 27 мая. В результате случившегося пострадали две женщины. Они были госпитализированы.

Также из-за атаки произошло возгорание автомобилей. Прибывшие пожарные локализовали огонь.