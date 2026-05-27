В МИД РФ назвали условия для вывода российских войск из Приднестровья

Вывод российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) возможен только при значительных сдвигах в процессе урегулирования приднестровского конфликта. Пока это далекая перспектива, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

В настоящее время военнослужащие РФ, находящиеся в регионе, выполняют миротворческую миссию и охраняют склады боеприпасов, оставшиеся со времен СССР.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая предложила включить вопрос о выводе российских солдат из Приднестровья в повестку переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призывала найти мирный путь для вывода военнослужащих РФ с территории Приднестровья. Она подчеркивала, что у Кишинева есть экономический план по реинтеграции региона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого выразил сожаление в связи с позицией Санду.