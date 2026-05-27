ФСБ задержала россиянина за передачу данных об объектах МО в Рязанской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали агента украинской разведки, который передавал сведения об объектах Минобороны России в Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По информации правоохранителей, россиянин 1985 года рождения в мессенджере Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской разведки. С 2025 года он собрал и передал противнику данные об объектах МО РФ, транспортно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также участниках СВО.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, добавили в ФСБ.

Ранее правоохранители задержали в Новороссийске мужчину, который планировал взорвать энергетический объект. Россиянина завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Злоумышленника поймали при попытке забрать взрывчатку из тайника.