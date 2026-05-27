Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 10:22

Происшествия

Второй пострадавший при падении балкона в школе Севастополя доставлен в Москву

Фото: vk.com/sledcomru

Второго пострадавшего при падении балкона в Севастополе доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве. Об этом медучреждение сообщило в телеграм-канале.

Подросток проходит лечение в отделении травматологии и ортопедии. Его состояние стабильное, средней тяжести.

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александра Саутенко, у пациента диагностирован перелом дистального отдела грудины со смещением. В настоящее время проводятся дополнительные обследования, по результатам которых будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства.

Балкон обрушился в школе № 13 в севастопольском поселке Кача 20 мая. Дети вышли на него, чтобы сделать фотографии, однако конструкция не выдержала нагрузки. В результате ЧП пострадали 10 школьников.

Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что дети были выпускниками образовательного учреждения. Он пообещал помочь школьникам. В частности, ученикам выдадут аттестаты по среднему баллу без сдачи ЕГЭ и окажут помощь при поступлении в вузы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Известно, что школа была введена в эксплуатацию после капремонта в прошлом году.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика