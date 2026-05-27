Второй пострадавший при падении балкона в школе Севастополя доставлен в Москву

Фото: vk.com/sledcomru

Второго пострадавшего при падении балкона в Севастополе доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве. Об этом медучреждение сообщило в телеграм-канале.

Подросток проходит лечение в отделении травматологии и ортопедии. Его состояние стабильное, средней тяжести.

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии РДКБ Александра Саутенко, у пациента диагностирован перелом дистального отдела грудины со смещением. В настоящее время проводятся дополнительные обследования, по результатам которых будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства.

Балкон обрушился в школе № 13 в севастопольском поселке Кача 20 мая. Дети вышли на него, чтобы сделать фотографии, однако конструкция не выдержала нагрузки. В результате ЧП пострадали 10 школьников.

Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что дети были выпускниками образовательного учреждения. Он пообещал помочь школьникам. В частности, ученикам выдадут аттестаты по среднему баллу без сдачи ЕГЭ и окажут помощь при поступлении в вузы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Известно, что школа была введена в эксплуатацию после капремонта в прошлом году.