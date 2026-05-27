Диетолог Ямилова: превышать суточную норму черешни опасно при диабете

Превышать суточную норму черешни опасно при диабете и инсулинорезистентности. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

По словам специалиста, оптимальной порцией для взрослого считается 150–300 граммов черешни в день. Это около 10–20 средних ягод. Для детей с года – 30–50 граммов, с 3 лет – 80–100 граммов, с 7 лет – 150–200 граммов.

Она подчеркнула, что особенно важно контролировать порции при диабете и инсулинорезистентности из-за высокого содержания фруктозы. Кроме того, при избыточном потреблении простые сахара и большое количество клетчатки в составе черешни могут оказать слабительный эффект.

"Черешня богата антоцианами, калием и витамином С, полезна для сердца, сосудов и иммунитета при умеренном потреблении", – добавила медик.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко предупредила, что переедание черешни может вызвать лишний вес. Она объяснила, что при чрезмерном употреблении ягоды организм перенасыщается, и ему сложно справиться с поступившими углеводами. Оставшись неусвоенными, они поступают в жировые ткани, что приводит к набору веса.