Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 10:57

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Ямилова: превышать суточную норму черешни опасно при диабете

Диетолог предупредила диабетиков об опасности переедания черешни

Фото: 123RF.com/furofelix

Превышать суточную норму черешни опасно при диабете и инсулинорезистентности. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

По словам специалиста, оптимальной порцией для взрослого считается 150–300 граммов черешни в день. Это около 10–20 средних ягод. Для детей с года – 30–50 граммов, с 3 лет – 80–100 граммов, с 7 лет – 150–200 граммов.

Она подчеркнула, что особенно важно контролировать порции при диабете и инсулинорезистентности из-за высокого содержания фруктозы. Кроме того, при избыточном потреблении простые сахара и большое количество клетчатки в составе черешни могут оказать слабительный эффект.

"Черешня богата антоцианами, калием и витамином С, полезна для сердца, сосудов и иммунитета при умеренном потреблении", – добавила медик.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко предупредила, что переедание черешни может вызвать лишний вес. Она объяснила, что при чрезмерном употреблении ягоды организм перенасыщается, и ему сложно справиться с поступившими углеводами. Оставшись неусвоенными, они поступают в жировые ткани, что приводит к набору веса.

Нутрициолог рассказала, как выбрать черешню

Читайте также


обществоеда

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика