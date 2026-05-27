Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 14:36

Город

Бассейны под открытым небом в рамках "Лета в Москве" будут работать с 1 июня

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 1 июня жители и гости города смогут посещать бассейны под открытым небом, которые заработают в рамках сезонного проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал глава департамента культуры Алексей Фурсин, в зонах для плавания будет все необходимое для полноценного отдыха: шезлонги, зонты, камеры хранения. Гости также смогут принять участие в тренировках и развлекательных программах.

Всего в столице будет 19 зон для плавания, 7 из которых расположатся в 6 парках – это "Митино", "Ходынское поле", "Серебряный бор", "Сокольники", парк 50-летия Октября и Парк Горького.

Кроме того, бассейны можно будет найти на 12 фестивальных площадках "Московских сезонов" в разных районах города:

  • Южное Медведково (пересечение улиц Молодцова и Сухонской);
  • Вешняки (Вешняковская улица, дом 16);
  • Гольяново (сквер у Гольяновского пруда);
  • Свиблово (проезд Серебрякова, напротив владения 14, строения 23);
  • Некрасовка (сквер у станции метро "Некрасовка");
  • Марьино (улица Перерва, владение 52);
  • Братеево (Ключевая улица, владение 22, у станции метро "Алма-Атинская");
  • Теплый Стан (улица Теплый Стан, владение 1б);
  • Тропарево-Никулино (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4);
  • Куркино (пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской);
  • Коптево (Коптевский бульвар, владение 18, парк "Бригантина");
  • Крюково (бульварная зона 16-го микрорайона).

В стоимость билетов входит пользование шезлонгами и зонтиками, туалетами, кабинками для переодевания, душевыми, камерами хранения.

Вода в бассейнах всегда подогревается до 26–28 градусов. При этом в детских чашах ее температура составит от 30 до 32 градусов. Также для удобства можно будет брать полотенца напрокат. Заработают и бары.

Все бассейны оборудованы системой многоступенчатой фильтрации, поэтому они комфортные и безопасные. Кроме того, специалисты регулярно проводят исследования воды и техобслуживание несколько раз в день. Рядом всегда находятся медики и администраторы.

Всего в день бывает несколько сеансов. По будням они длятся 1,5 и 3 часа и проходят с 09:00 до 10:30, с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00. По выходным есть сеансы также на 1,5 и 3 часа. Приобрести билеты можно через сервис "Мосбилет".

Очередной сезон "Лета в Москве" стартует 30 мая. Он объединит свыше 500 площадок во всех районах столицы. Главная тема в 2026 году – "Время быть вместе". Ее отразят в массовых мероприятиях. Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам, таким как День защиты детей, День России, День молодежи, День семьи, любви и верности.

Клумбы с пальмами начали устанавливать на Манежной площади в Москве

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
городдосуг

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика