Бассейны под открытым небом в рамках "Лета в Москве" будут работать с 1 июня

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 1 июня жители и гости города смогут посещать бассейны под открытым небом, которые заработают в рамках сезонного проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал глава департамента культуры Алексей Фурсин, в зонах для плавания будет все необходимое для полноценного отдыха: шезлонги, зонты, камеры хранения. Гости также смогут принять участие в тренировках и развлекательных программах.

Всего в столице будет 19 зон для плавания, 7 из которых расположатся в 6 парках – это "Митино", "Ходынское поле", "Серебряный бор", "Сокольники", парк 50-летия Октября и Парк Горького.

Кроме того, бассейны можно будет найти на 12 фестивальных площадках "Московских сезонов" в разных районах города:



Южное Медведково (пересечение улиц Молодцова и Сухонской);

Вешняки (Вешняковская улица, дом 16);

Гольяново (сквер у Гольяновского пруда);

Свиблово (проезд Серебрякова, напротив владения 14, строения 23);

Некрасовка (сквер у станции метро "Некрасовка");

Марьино (улица Перерва, владение 52);

Братеево (Ключевая улица, владение 22, у станции метро "Алма-Атинская");

Теплый Стан (улица Теплый Стан, владение 1б);

Тропарево-Никулино (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4);

Куркино (пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской);

Коптево (Коптевский бульвар, владение 18, парк "Бригантина");

Крюково (бульварная зона 16-го микрорайона).

В стоимость билетов входит пользование шезлонгами и зонтиками, туалетами, кабинками для переодевания, душевыми, камерами хранения.

Вода в бассейнах всегда подогревается до 26–28 градусов. При этом в детских чашах ее температура составит от 30 до 32 градусов. Также для удобства можно будет брать полотенца напрокат. Заработают и бары.

Все бассейны оборудованы системой многоступенчатой фильтрации, поэтому они комфортные и безопасные. Кроме того, специалисты регулярно проводят исследования воды и техобслуживание несколько раз в день. Рядом всегда находятся медики и администраторы.

Всего в день бывает несколько сеансов. По будням они длятся 1,5 и 3 часа и проходят с 09:00 до 10:30, с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00. По выходным есть сеансы также на 1,5 и 3 часа. Приобрести билеты можно через сервис "Мосбилет".

Очередной сезон "Лета в Москве" стартует 30 мая. Он объединит свыше 500 площадок во всех районах столицы. Главная тема в 2026 году – "Время быть вместе". Ее отразят в массовых мероприятиях. Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам, таким как День защиты детей, День России, День молодежи, День семьи, любви и верности.

