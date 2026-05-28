28 мая, 11:03

Политика

Нарышкин заявил, что оружие с Украины свободно "гуляет" по Европе

Фото: depositphotos/11354851​

Оружие с украинского театра военных действий свободно перемещается по странам Европы, в том числе оказывается в распоряжении международных террористических организаций. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей, ответственных за вопросы безопасности, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что Киев временами угрожает физической расправой европейским политикам, которые не желают изымать средства из национальных бюджетов на поддержку Украины.

В целом же для Запада, по мнению главы СВР, Украина представляет ценность только как таран против России. Однако и с этой задачей она не может справиться.

"Главная причина – это зафиксированная даже в официальных отчетах катастрофическая убыль населения. Грубо говоря, европейцы просто сточили Украину об Россию, так что теперь перед ними остро стоит вопрос, как быть дальше", – заявил он.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине услуг и оборудования для поддержания работоспособности зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) HAWK. Ориентировочная стоимость договора составляет 108,1 миллиона долларов.

Предполагается, что соглашение поспособствует достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности страны-партнера, которая является фактором политической и экономической стабильности в Европе.

