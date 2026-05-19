Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Администрация бывшего американского президента Джо Байдена не скупилась на исследования по возможной разработке биологического оружия в лабораториях на территории Украины. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Украина была под особым прицелом у администрации Байдена, не скупившейся на выделение средств даже на проведение непонятных и непрозрачных исследований, результатами которых могли быть разработка биологического оружия, специализированных вирусов, либо оценка воздействия на славян всевозможных убийственных биоразработок", – сообщил Мирошник, которого цитирует ТАСС.

Работа американских биолабораторий на Украине представляет из себя нарушение международных общеправовых норм, обман налогоплательщиков в США, а также угрозу для десятков миллионов жителей, добавил посол.

Вашингтон и Киев до сих пор не ответили на запросы Москвы о разработке у границ России компонентов биологического оружия.

В МИД РФ отмечали, что из-за блокировки США с 2001 года разработки протокола Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия подобную военно-биологическую деятельность нельзя контролировать.