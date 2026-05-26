Единственного заявителя на участие в аукционе по ЮГК не допустили к торгам

Единственного заявителя на участие в аукционе по продаже доли в компании "Южуралзолото" (ЮГК) не допустили к торгам, следует из материалов протокола на сайте "ГИС торги".

В аукционе хотело принять участие акционерное общество "Русские угли". Ему отказали из-за неполного комплекта документов или их несоответствия законодательству РФ. Заявка была зарегистрирована 22 мая.

На торги со снижением выставили 67,2% акций ЮГК, стартовая цена – 162,02 миллиарда рублей, однако снижение цены может составить до 50% и достичь 81 миллиарда рублей. Участники должны были подать заявку на участие в торгах на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов. Чтобы аукцион признали состоявшимся, необходимо участие двух или более покупателей. Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Ранее сообщалось, что экс-владелец ЮГК Константин Струков вывел за границу выручку от работы принадлежащих ему предприятий в размере более 163 миллиардов рублей. Также Струков нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью, так как в тот момент был депутатом, а затем и зампредом Заксобрания Челябинской области.

По информации правоохранителей, Струков воспользовался процедурой банкротства и получил контроль над имуществом "Южуралзолота". Поэтому Генпрокуратура попросила передать государству 100% долей фирм "Управляющая компания "ЮГК", "Бизнес-Актив", "Хоум" и "Уралвент", а также акции ЮГК. Суд удовлетворил этот иск. Кроме того, инстанция отстранила президента "Южуралзолота" Струкова от должности. Рыночная стоимость всех активов ЮГК составила 162,2 миллиарда рублей.

