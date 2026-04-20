Сумма национализированных активов "Южуралзолота" составила 140,4 млрд рублей

Общая стоимость национализированных активов "Южуралзолота" (ЮГК) оценивается в 140,4 миллиарда рублей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Росимущества.

Рыночная стоимость всех активов ЮГК составила 162,2 миллиарда рублей. Ведомство планирует продать активы группы компаний на открытых торах. Для участия в них необходимо в течение 5 рабочих дней подать заявку и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов, то есть 32,404 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что бывший владелец ЮГК Константин Струков вывел за границу выручку от работы принадлежащих ему предприятий в размере более 163 миллиардов рублей. Также Струков нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью, так как в тот момент был депутатом, а затем и зампредом Заксобрания Челябинской области, уверены в Генпрокуратуре.

По данным правоохранителей, Струков воспользовался процедурой банкротства и получил контроль над имуществом "Южуралзолота". Поэтому Генпрокуратура попросила передать государству 100% долей фирм "Управляющая компания "ЮГК", "Бизнес-Актив", "Хоум" и "Уралвент", а также акции ЮГК. Суд удовлетворил этот иск. Кроме того, суд отстранил президента "Южуралзолота" Струкова от должности.