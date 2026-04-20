Германия и Франция отказались поддерживать ускоренный прием Украины в Евросоюз (ЕС), передает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Financial Times (FT).

В частности, Берлин и Париж не поддержали предоставление Киеву доступа к бюджету ЕС и права голоса на европейских заседаниях до момента, пока Украина не станет полноценным членом объединения. При этом ФРГ предложила для Киева статус ассоциированного члена, что дает право на участие в мероприятиях с участием министров и глав государств, но без права голоса и получения средств.

Франция, по данным СМИ, назвала такой вид членства статусом интегрированного государства, что также не позволит Киеву участвовать в программах общей сельскохозяйственной политики и получать финансирование со стороны ЕС до момента полноценного вступления в организацию.

Ожидается, что новый статус будет иметь важное символическое значение для Киева. Кроме того, соглашение могло бы включать пункт о взаимной обороне, что особенно важно для Украины из-за отсутствия перспектив вступления в НАТО, говорится в материале.

Ранее глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз. По его словам, Киев находится в состоянии войны, что совершенно не позволяет Украине вступить в ЕС. По данным СМИ, Евросоюз планирует затянуть конфликт на Украине до конца текущего десятилетия, то есть до 2030 года.

