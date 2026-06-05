Путин назвал правильным решение Трампа приостановить боевые действия в Иране

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Владимир Путин назвал решение американского президента Дональда Трампа приостановить боевые действия между США и Ираном единственно правильным. Такое заявление он сделал в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

"Очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место, приведет к заключению долгосрочного мира", – сказал Путин.

Российский лидер назвал трагедией удар США и Израиля по Ирану. По его мнению, со стороны Тегерана не было каких-то провокаций для возникшего конфликта с Вашингтоном.

"Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение о иранской ядерной программе и все находилось под контролем МАГАТЭ", – напомнил президент.

Он добавил, что ситуация развивалась по другому сценарию, что привело в том числе к удару и потерям среди гражданского населения.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.

На фоне продолжающегося конфликта Трамп 4 июня заявил, что предварительное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в предстоящие выходные. По его словам, консультации между США и Ираном проходят довольно успешно.

По данным СМИ, проект соглашения между странами включает продление режима прекращения огня на 60 дней. Также стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании".

