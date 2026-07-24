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24 июля, 12:58

Политика

Совфед одобрил закон о выдворении мигрантов за дискриминацию

Фото: ТАСС/Олег Елков

Совфед на пленарном заседании одобрил закон, расширяющий перечень оснований для административного выдворения иностранных граждан из России.

Таким образом, список статей КоАП, предусматривающих выдворение мигрантов, увеличится до 45. В частности, такая мера будет применяться за дискриминацию по половой принадлежности, расе, национальности, языку, происхождению, положению в обществе, возрасту, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным объединениям или любым социальным группам.

Кроме того, мигрантам будет грозить выдворение за неповиновение требованиям военнослужащих при переходе через государственную границу.

Ранее Госдума приняла закон о запрете на получение гражданства РФ или вида на жительство для иностранных граждан с непогашенной судимостью. Выданные ранее разрешения будут также аннулированы при совершении преступления. Теперь мигрантам необходимо будет предоставлять в МВД справку об отсутствии судимости.

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