Госдума повысила госпошлины для мигрантов

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о повышении ряда госпошлин для мигрантов, введении новых, а также о предоставлении льгот отдельным категориям иностранных граждан.

В частности, теперь при замене вида на жительства мигрантам надо будет заплатить 6 тысяч рублей, а при выдаче дубликата разрешения на временное проживание – 5 тысяч. Пошлины за оформление визы для многократного пересечения границы увеличились с 1 920 рублей до 6 тысяч, приглашения на въезд – с 960 рублей до 8 тысяч, вида на жительство – с 6 до 30 тысяч.

Кроме того, увеличивается стоимость оформления разрешений на временное проживание – с 1 920 рублей до 15 тысяч, на временное проживание в целях образования – с 1 920 до 8 тысяч, на привлечение иностранных работников – с 12 до 15 тысяч за каждого человека, на работу – с 4,2 до 5 тысяч.

Пошлина при приеме и выходе из гражданства станет 50 тысяч рублей вместо 4,2 тысячи, а за выдачу или продление срока действия виз для въезда в Россию или выезда из нее – 2 тысячи вместо 1,2 тысячи рублей.

Вместе с этим закон освобождает иностранцев и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в российское гражданство.

Иностранные граждане и люди без гражданства, которые признаны указом президента РФ представляющими интерес для страны, а также члены их семей освобождаются от уплаты пошлин за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Более того, пошлины за прием в гражданство и выдачу вида на жительство не придется платить иностранцам, заключившим контракт о службе в ВС РФ в период проведения СВО на Украине. Также исключается взимание пошлины за установление факта наличия или отсутствия российского гражданства.

Объем ожидаемых дополнительных доходов бюджета по линии миграции в этом году, предположительно, составит около 7,915 миллиарда рублей, а с 2027-го – 15,83 миллиарда ежегодно.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому заявители на гражданство России будут обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости или преступлениях, за которые был вынесен приговор. Такие документы должны быть выданы не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявления на гражданство.