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03 июня, 13:37

Политика

СФ ужесточил правила медосвидетельствования мигрантов

Фото: 123RF.com/theshots

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий комплекс мер по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов.

В настоящее время иностранцы после въезда на территорию России должны в течение 90 дней пройти медосвидетельствование. Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии у них опасных заболеваний и фактов употребления наркотических веществ.

Новый закон сокращает данный срок до 30 дней. Кроме того, теперь мигранты, приехавшие более чем на 30 дней, обязаны будут проходить медосвидетельствование ежегодно.

Медосвидетельствование будут оплачивать сами мигранты или их работодатели. Документ также предусматривает запрет на посредничество при обследовании – проводить его смогут только уполномоченные на это организации.

Прохождение медосвидетельствования также будет обязательным для получения разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента.

Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому заявители на гражданство России будут обязаны предоставлять документ об отсутствии судимости. Соответствующая справка должна быть выдана компетентным органом родной страны иностранца или государством, выдавшим удостоверение личности.

Документ должен выдаваться по нормам иностранного права не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления на российское гражданство.

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