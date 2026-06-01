01 июня, 10:10

Происшествия

ФСБ лишила гражданства РФ 8 уроженцев Центральной Азии из-за нарушений закона

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Восемь уроженцев Центральной Азии, которые проживали в шести регионах России, были лишены российского гражданства за экстремистские настроения и неоднократное привлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Уточняется, что все они создали угрозу национальной безопасности России.

В ЦОС отметили, что один из лишенных гражданства – житель Тверской области, который помог легализоваться в России предполагаемому пособнику террористов из "Крокус Сити Холла". По данным ФСБ, он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию нелегальных мигрантов.

С октября 2023 года российского гражданства лишились свыше 4,5 тысячи человек. Более трех тысяч решений было принято по приговорам судов за уголовные преступления, еще 400 – из-за отсутствия воинского учета, около 300 – из-за действий, угрожающих безопасности страны.

Однако, пояснили в МВД, лишение гражданства не препятствует его восстановлению. Для этого нужно повторно подать соответствующее заявление после истечения установленного законом срока и при соблюдении всех требований.

