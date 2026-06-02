В Брянске украинский дрон упал на парковку ТЦ "Аэропарк"

Фото: ТАСС/Владимир Горовых

В Брянске украинский дрон упал на парковку торгового центра (ТЦ) "Аэропарк". Об этом сообщил в мессенджере MAX временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук.

Губернатор уточнил, что БПЛА летел прямо на здание торгового центра. В результате случившегося никто не пострадал. Однако специалисты приняли решение оцепить территорию парковки. На месте происшествия задействованы оперативные службы.

Ковальчук попросил местных жителей быть осторожнее. В частности, он призвал их не приближаться к опасным и незнакомым предметам. В случае выявления подозрительных вещей губернатор посоветовал горожанам обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Ранее один человек погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Суземка в Брянской области. Ковальчук уточнял, что атака велась из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Также были ранены трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН "Защита" Брянск", который помогал эвакуировать людей. Пострадавшие доставлены в больницу.

