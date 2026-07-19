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19 июля, 08:39

Политика

Армия России ударила по объектам ВПК в Киеве и Киевской области

Фото: mil.ru

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по логистическим центрам и предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Удар был сделан с помощью высокоточного оружия наземного, воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Российским силам удалось поразить в Киеве предприятие "Артем", занимающееся производством систем управления для ракет FР-5 "Фламинго".

Поражено предприятие "Меридиан" имени С.П. Королева, делающее комплектующие для систем наведения ракет "Нептун-МД". Кроме того, речь идет о логистическом центре Тарасовка "Амтел пропертис", предприятии "Киевский инновационный терминал "Новая почта" и ООО "Оаклайн".

Российские военные наносили удары по объектам инфраструктуры порта Южный Одесской области, который используется для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов (ГСМ), предназначенных для ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении логистического центра в Днепропетровске. ВС России нанесли удар с помощью "Герани-4 сикер".

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