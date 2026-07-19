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19 июля, 14:49

Происшествия

18 человек эвакуировались из "Екатеринбург Арены" из-за возгорания

Фото: depositphotos/My_inspiration

18 человек эвакуировались из здания "Екатеринбург Арены" из-за возгорания. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Причиной пожара стало короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра.

"Произошло короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта на седьмом этаже здания. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра", – рассказал собеседник агентства.

Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали огонь. На месте работали 50 человек и 19 единиц спецтехники. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в малярном цеху техцентра "КамАЗ" в селе Беседы Ленинского городского округа Подмосковья. Пламя спустя время удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

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