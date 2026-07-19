Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Внуково

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Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Домодедово сняты, передает пресс-служба Росавиации.

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов, напомнили в пресс-службе.

Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами днем в воскресенье, 19 июля. Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов. Им рекомендовали следить за онлайн-табло авиагаваней.

Сергей Собянин ранее рассказывал, что силы противовоздушной обороны ликвидировали уже 8 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения фрагментов беспилотников задействованы экстренные службы.

