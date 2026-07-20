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20 июля, 04:28

Мэр Москвы

Собянин: силы ПВО уничтожили 21 БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства ПВО перехватили и уничтожили еще 21 украинский дрон, летевший в сторону Москвы в ночь на понедельник, 20 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На места падения обломков выехали специалисты экстренных служб, подчеркнул мэр.

Ранее Собянин проинформировал о ликвидации еще 58 беспилотников, направлявшихся к столице. Суммарно к этому часу силами ПВО сбито 79 дронов.

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово приостановили деятельность на фоне налета БПЛА. В воздушных гаванях введены временные ограничения: взлет и приземление лайнеров производятся только с разрешения уполномоченных органов.

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