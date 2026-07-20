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20 июля, 20:16

Происшествия

Настоятель храма погиб в ДТП в Иркутской области

Фото: vk.ru/irkutskaya_eparhiya

Настоятель храма Святой Троицы села Хомутово протоиерей Вячеслав Пушкарев погиб в ДТП в Иркутской области. Об этом сообщила областная епархия.

Авария произошла вечером 20 июля на Байкальском тракте на подъезде к поселку Листвянка. По данным губернатора региона Игоря Кобзева, столкнулись туристический автобус и внедорожник Mitsubishi Pajero.

В результате ДТП на месте погиб 59-летний водитель автомобиля. Пассажирам и водителю автобуса медицинская помощь сначала не потребовалась, однако позже несколько туристов обратились за помощью. В больнице у них диагностировали травмы, которые не представляют угрозы для жизни.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пушкарев был известен в регионе активной гражданской и миссионерской деятельностью. Он окончил Тобольскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию, преподавал на отделении религиоведения и политологии Иркутского государственного университета.

За свою работу священнослужитель был награжден орденами Сергия Радонежского II и III степени, а также другими церковными и государственными наградами. У него остались жена и семеро детей.

Ранее на 12-м километре трассы Р-280 в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей, в том числе двух грузовиков. Пострадал 31-летний водитель грузового авто.

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