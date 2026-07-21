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21 июля, 07:24

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WSJ: США не могут защитить 50 тысяч военных от значительного арсенала Ирана

США не могут защитить 50 тысяч военных от значительного арсенала Ирана – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kasuku

Американские военные объекты на Ближнем Востоке сталкиваются с серьезными трудностями в обороне, несмотря на присутствие значительного контингента. Об это сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник.

По информации издания, США не способны гарантировать полную безопасность 50 тысячам своих военнослужащих в регионе, поскольку Иран по-прежнему сохраняет значительный арсенал баллистических ракет и ударных беспилотников.

Поводом для таких выводов стали недавние события в Иордании. Центральное командование ВС США (CENTCOM) 18 июля подтвердило гибель двух американских солдат на базе "Муваффак Салти" во время попытки отразить атаку иранских ракет и дронов. По данным источников издания, этот инцидент стал результатом одного из трех ракетных ударов, нанесенных всего за минувшие сутки.

Газета подчеркивает, что тот факт, что сразу три ракеты смогли преодолеть эшелонированную систему противовоздушной обороны США, наглядно демонстрирует всю сложность защиты развернутых в регионе сил. Даже после взаимных обменов ударами Иран, как утверждается, до сих пор обладает солидным запасом вооружений, что делает американские базы уязвимыми.

Также отмечается, что в ходе атаки на "Муваффак Салти" удары пришлись прямо по жилым помещениям – панельным баракам. На территории базы было обнаружено тело еще одного погибшего, личность которого пока не идентифицирована.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля 2026 года. Тогда израильские и американские военные нанесли удары по иранским объектам. Исламская Республика, в свою очередь, атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя время стороны заключили временное перемирие. 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля боевые действия возобновились.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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