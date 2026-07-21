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21 июля, 22:57

Политика

Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/MykhailoDrapatyi

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию украинского лидера.

Драпатый занимал должность командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 3 июня 2025 года. До этого, с 10 февраля 2024 года, он работал как заместитель начальника Генштаба по подготовке военных.

По словам Зеленского, также будет обновлен состав генерального штаба ВСУ. Прежний главнокомандующий украинской армией Александр Сырский ранее продолжал исполнять свои обязанности, несмотря на сообщения украинских СМИ о его возможной отставке. В Генштабе ВСУ тогда назвали эту информацию не соответствующей действительности.

Разговоры о возможном увольнении Сырского начались на фоне масштабных кадровых перестановок на Украине. Ранее Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а Михаил Федоров покинул пост министра обороны.

Западные СМИ сообщали о конфликте Федорова с Сырским. На фоне перестановок на Украине также прошли митинги в поддержку экс-министра обороны и против главкома ВСУ. По версии изданий, это могло повлиять на решение Зеленского о смене руководства украинской армии.

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