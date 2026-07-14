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14 июля, 15:42

Политика

Верховная рада отправила в отставку премьера Свириденко и весь кабмин Украины

Фото: 123RF.com/romantiche

Верховная рада Украины большинством голосов отправила в отставку премьер-министра страны Юлию Свириденко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания парламента, которую вели украинские СМИ.

Согласно законодательству Украины, отставка главы правительства влечет за собой прекращение полномочий всего кабинета министров. Накануне Свириденко направила соответствующее заявление в Раду. О данном решении до этого сообщал и спикер парламента Руслан Стефанчук.

Между тем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркивал, что смена украинского правительства связана с перераспределением контроля над потоками западной финансовой помощи. По его мнению, решение принято под давлением внешних сил и обусловлено необходимостью избавиться от "кадрового наследия" бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Более того, после назначения нового премьер-министра дипломат не исключил перестановки среди профильных украинских министров.

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