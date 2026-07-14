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14 июля, 16:01

Экономика

В Ленобласти ввели ограничения на выдачу топлива чиновникам

Фото: 123RF.com/biggur

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко поручил автобазе правительства региона установить для автомобилей чиновников такой же лимит на топливо, какой действует на заправках для всех жителей. Об этом губернатор сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По словам Дрозденко, на решение текущих задач этого объема бензина достаточно, а если чего-то не хватит, для этих целей есть видеосвязь. Лишних поездок не будет, заверил он.

Он отметил, что такие же поручения дал руководителям органов местного самоуправления – ввести аналогичные лимиты для служебных автомобилей чиновников местных администраций.

"Мы обратились к нефтяным компаниям и часть из них уже согласилась: жители могут в счет лимита, установленного на каждой конкретной АЗС, заправлять в канистры до 10 литров топлива для садовой техники – бензопил, газонокосилок, всего, что нужно для содержания участков. Важное условие – использовать только ГОСТовские канистры, предназначенные для хранения ГСМ. Это безопасно и разумно", – добавил глава Ленобласти и уточнил, что меры временные.

Тем временем в Курской области водители будут заправляться по номерам. По нечетным дням месяца топливо станут получать автомобили, у которых номерной знак начинается с нечетной цифры, а по четным дням – машины, у которых номера начинаются, соответственно, с четной цифры. Правила будут едины для всех вне зависимости от региона регистрации транспортного средства.

Водители могут узнать о наличии топлива и очередях на АЗС через онлайн-карты

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