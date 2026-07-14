Четыре из десяти россиян заявили, что не стремятся стать богатыми

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Четыре из десяти россиян – 40% – не ставят достижение богатства в свои жизненные планы. Об этом стало известно из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 4% россиян считают, что уже достигли богатства, 30% сомневаются, что когда-либо смогут разбогатеть, а 21% верят в то, что еще сумеют стать богатыми. Особенно позитивно настроены представители поколения Z – среди них в свои силы верят 60% участников опроса.

Богатым, по мнению россиян, можно считать человека, который в месяц зарабатывает 393 330 рублей – это ориентировочно четыре средние зарплаты. При этом в Москве и Санкт-Петербурге порог богатства оказался выше – 547 113 рублей. В сельской же местности он составляет 294 554 рубля.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 23 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность результатов с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире. По итогам 2020–2025 годов благосостояние на одного жителя выросло на 37%. При этом под "богатством" понимается сумма финансовых и реальных активов (акций, депозитов, недвижимости) за вычетом всех долгов (ипотека, кредиты и прочее).