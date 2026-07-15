Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 04:57

Политика

Иран опроверг информацию о домашнем аресте экс-президента Ахмадинежада

Фото: ТАСС/Zuma

Публикация газеты New York Times о вербовке бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада израильской разведкой и его содержании под домашним арестом не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявил информированный источник в сфере безопасности Исламской Республики.

Собеседник агентства пояснил, что компетентные органы тщательно проверяют любые сообщения, затрагивающие вопросы национальной безопасности. Однако сведения о сотрудничестве экс-президента с иностранными спецслужбами, равно как и информация об ограничении его свободы передвижения, являются ложными.

Источник подчеркнул, что материал американского издания базируется исключительно на непроверяемых данных анонимных источников и не содержит достоверных фактов.

Ранее New York Times, ссылаясь на источники в США и Иране, утверждала, что внешняя разведка Израиля "Моссад" на протяжении нескольких лет тайно пыталась сделать Ахмадинежада своим агентом, чтобы с его помощью сменить власть в Тегеране.

В статье также говорилось, что после раскрытия иранским спецслужбами этих контактов политик якобы исчез из публичного поля из-за введенного в отношении него домашнего ареста.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика