Иран опроверг информацию о домашнем аресте экс-президента Ахмадинежада

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Публикация газеты New York Times о вербовке бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада израильской разведкой и его содержании под домашним арестом не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявил информированный источник в сфере безопасности Исламской Республики.

Собеседник агентства пояснил, что компетентные органы тщательно проверяют любые сообщения, затрагивающие вопросы национальной безопасности. Однако сведения о сотрудничестве экс-президента с иностранными спецслужбами, равно как и информация об ограничении его свободы передвижения, являются ложными.

Источник подчеркнул, что материал американского издания базируется исключительно на непроверяемых данных анонимных источников и не содержит достоверных фактов.

Ранее New York Times, ссылаясь на источники в США и Иране, утверждала, что внешняя разведка Израиля "Моссад" на протяжении нескольких лет тайно пыталась сделать Ахмадинежада своим агентом, чтобы с его помощью сменить власть в Тегеране.

В статье также говорилось, что после раскрытия иранским спецслужбами этих контактов политик якобы исчез из публичного поля из-за введенного в отношении него домашнего ареста.