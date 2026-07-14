Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 23:04

Политика
Главная / Новости /

Spiegel: Макрон собрал в Париже "коалицию желающих" ради реакции Путина

Макрон собрал "коалицию желающих" в Париже ради реакции Путина – СМИ

Фото: AP Photo/POOL/Teresa Suares

Французский президент Эммануэль Макрон собрал в Париже "коалицию желающих" в Париже для привлечения внимания Владимира Путина. Такое мнение высказали журналисты издания Der Spiegel.

"Так называемая "коалиция желающих", которую Макрон собрал в понедельник и вторник на встречу в поддержку Украины, хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. Особенно президент России Владимир Путин", – говорится в публикации.

В материале сказано, что на встрече присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Этот "клуб друзей Украины" обсуждал помощь киевскому режиму. Кроме того, на военном параде в честь Дня взятия Бастилии принимали участие не только военнослужащие из стран "коалиции желающих", но и представители ВСУ.

"Однако достаточно ли символических жестов и роскошных декораций, чтобы произвести впечатление на Путина? Или "коалиция желающих" теперь все больше превращается в коалицию благих намерений?" – задались вопросом журналисты.

По мнению авторов статьи, собравшиеся в Париже политики "стараются изо всех сил", однако они ничего не могут сделать для прекращения огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за встречей "коалиции желающих". Ведь речь идет о государствах, совершающих в отношении России враждебные действия.

Представитель Кремля также назвал этих людей коалицией подстрекателей войны. По его мнению, они не хотят мира.

Читайте также


политика

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика