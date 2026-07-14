14 июля, 23:04Политика
Фото: AP Photo/POOL/Teresa Suares
Французский президент Эммануэль Макрон собрал в Париже "коалицию желающих" в Париже для привлечения внимания Владимира Путина. Такое мнение высказали журналисты издания Der Spiegel.
"Так называемая "коалиция желающих", которую Макрон собрал в понедельник и вторник на встречу в поддержку Украины, хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. Особенно президент России Владимир Путин", – говорится в публикации.
В материале сказано, что на встрече присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Этот "клуб друзей Украины" обсуждал помощь киевскому режиму. Кроме того, на военном параде в честь Дня взятия Бастилии принимали участие не только военнослужащие из стран "коалиции желающих", но и представители ВСУ.
"Однако достаточно ли символических жестов и роскошных декораций, чтобы произвести впечатление на Путина? Или "коалиция желающих" теперь все больше превращается в коалицию благих намерений?" – задались вопросом журналисты.
По мнению авторов статьи, собравшиеся в Париже политики "стараются изо всех сил", однако они ничего не могут сделать для прекращения огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за встречей "коалиции желающих". Ведь речь идет о государствах, совершающих в отношении России враждебные действия.
Представитель Кремля также назвал этих людей коалицией подстрекателей войны. По его мнению, они не хотят мира.