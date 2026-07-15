Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по футболу

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Сборная Испании по футболу вышла в финал чемпионата мира 2026 года, уверенно переиграв команду Франции в полуфинальном матче. Встреча, прошедшая в американском городе Арлингтон, штат Техас, завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев.

Счет в игре был открыт на 22-й минуте: полузащитник Микель Оярсабаль точно реализовал пенальти. Второй гол испанская команда забила во втором тайме, на 58-й минуте отличился защитник Педро Порро.

Теперь сборная Испании ожидает своего соперника по решающему матчу турнира. Второй финалист определится 15 июля в противостоянии между национальными командами Англии и Аргентины.

При этом для испанской сборной предстоящий финал станет вторым в ее истории. Впервые команда боролась за главный трофей мирового первенства в 2010 году, когда в упорном поединке одолела сборную Нидерландов со счетом 1:0 в дополнительное время.

Международная федерация футбола (FIFA) объявила о старте продаж фрагментов газона со стадиона "Метлайф" в Нью-Джерси, где пройдет финал чемпионата мира по футболу. Кусок поля помещен в прозрачный куб из эпоксидной смолы, цена сувенира составляет 450 долларов.