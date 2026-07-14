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14 июля, 20:13

Мэр Москвы

Силы ПВО Минобороны сбили еще семь беспилотников на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще семь беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Экстренные службы работают на месте падения обломков. Таким образом, к настоящему моменту в районе столицы нейтрализованы уже 36 БПЛА.

Атака дронов на Москву продолжается с утра 14 июля. В связи с этим аэропорт Жуковский вводил временные ограничения на работу, но позже их отменили.

Также налет БПЛА фиксировался 13 июля. В этот день удалось уничтожить более 50 дронов. Ночью к российской столице летело свыше 350 БПЛА.

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