Собянин сообщил об уничтожении уже 29 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака БПЛА на российскую столицу продолжается с утра 14 июля. В общей сложности к настоящему моменту удалось ликвидировать 29 дронов.

В связи с этим столичный аэропорт Жуковский вводил временные ограничения на работу – авиагавань не принимала и не выпускала самолеты. Однако спустя несколько минут меры были отменены.