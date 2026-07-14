14 июля, 13:32Транспорт
Ограничения на работу вводились в аэропорту Жуковский
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Временные ограничения вводились в аэропорту Жуковский, сообщила пресс-служба Росавиации.
Авиагавань не принимала и не выпускала самолеты. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Спустя несколько минут их отменили.
Изменения в работе аэровокзала были связаны с очередной попыткой Киева атаковать Москву. Первые прилеты беспилотников зафиксировали утром во вторник, 14 июля.
Позднее удалось сбить еще четыре аппарата. Таким образом, общее количество ликвидированных дронов составило шесть.
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