Ограничения на работу вводились в аэропорту Жуковский

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения вводились в аэропорту Жуковский, сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань не принимала и не выпускала самолеты. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Спустя несколько минут их отменили.

Изменения в работе аэровокзала были связаны с очередной попыткой Киева атаковать Москву. Первые прилеты беспилотников зафиксировали утром во вторник, 14 июля.

Позднее удалось сбить еще четыре аппарата. Таким образом, общее количество ликвидированных дронов составило шесть.