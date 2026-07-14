Пропавшие в Карелии дети найдены живыми

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

11-летний мальчик и 13-летняя девочка, пропавшие в Карелии, найдены живыми. Поиски завершены, сообщили РИА Новости в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".

"Полиция обнаружила пропавших брата и сестру по одному из свидетельств "ЛизаАлерт", – рассказала собеседница агентства.

О пропаже детей стало известно 14 июля. Они ушли из дома 13-го числа и не вернулись. По неподтвержденной информации, дети решили пешком дойти из Кондопоги в Петрозаводск.

Как позднее отмечали в правоохранительных органах, дети не раз сбегали из дома и стояли на учете в психоневрологическом диспансере. Их мать привлекалась за это к административной ответственности. При этом семья считается благополучной.