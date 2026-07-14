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14 июля, 13:49

Происшествия

Двое подростков пропали без вести в Карелии

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Двое подростков 11 и 13 лет пропали без вести в Карелии. Об этом сообщил региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".

В отряде уточнили, что местонахождение 11-летнего мальчика и его 13-летней сестры неизвестно с 13 июля. Они могут быть на территории Петрозаводска или Кондопоги.

По данным "ЛизаАлерт", рост 11-летнего мальчика – 140 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие. Он был одет в черную футболку, синие брюки и синие резиновые тапки.

Его сестра – худощавого телосложения, рост 150 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие. Она была в белой футболке, розовых шортах, с собой темно-синий рюкзак с розовыми единорогами.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что дети вышли гулять 13 июля. Они планировали дойти пешком из Кондопоги до Петрозаводска. Расстояние между населенными пунктами составляет около 57 километров.

Ранее поисковики нашли мальчиков 12 и 15 лет, пропавших в национальном парке "Столбы" под Красноярском. Они потерялись в районе фанпарка "Бобровый лог", откуда шли в сторону "Столбов". В поисках были задействованы 33 человека и 4 единицы техники.

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